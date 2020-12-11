Организатору «референдума ДНР» ужесточили приговор до 5 лет лишения свободы

Суд апелляционной инстанции вынес новый обвинительный приговор, которым житель Краматорска приговорен к 5 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



В суде прокурорами было доказано, что в мае 2014 года мужчина, будучи заместителем председателя, действуя по предварительному сговору с председателем «участковой избирательной комиссии № 5», организовал и провел на территории Краматорской общеобразовательной школы № 30 «референдум» о признании государственной самостоятельности так называемой «ДНР».



В сентябре 2020 года Славянский горрайонный суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и приговорил к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. Не согласившись с таким решением, прокуратура подала апелляционную жалобу, которая была частично удовлетворена.