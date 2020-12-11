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На Луганщине — 179 новых случаев COVID-19. Умерли пятеро человек

11 декабря 2020, 17:23

На Луганщине — 179 новых случаев COVID-19. Умерли пятеро человек

За минувшие сутки в Луганской области за минувшие сутки выявили еще 179 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

Вследствие осложнений умерли пять человек — 65-летний мужчина из Лисичанска, 63-летний мужчина из Рубежного, 50-летняя женщина из Северодонецка, 46-летняя женщина из Новоайдарского района и 71-летняя женщина из Попаснянского района.

55 новых случаев заболевания выявили Лисичанске, 39 в Северодонецке, 26 в Рубежном, 17 в Новоайдарском районе, 14 в Попаснянском, десять в Белокуракинском, девять в Старобельском, шесть в Кормянском, два в Беловодском, один в Троицком районе.

За все время исследований коронавирус подтвержден у 7615 человек, Из них выздоровели — 5557, лечатся — 1856, умерло 202 человека.

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 25,8%.

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