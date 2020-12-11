На Луганщине двух организаторов «референдума» приговорили к пяти годам с испытательным сроком

Беловодский райсуд приговорил двух жителей Луганской области, причастных к организации и проведению «референдума», к пяти годам лишения свободы с испытательным сроком один год. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Обвиняемые были задержаны пограничниками в начале мая 2020 года.



«На основании полученных материалов оперативными сотрудниками Луганского отряда соответствующие следственные органы СБУ начали уголовное производство, в ходе которого оперативники Госпогранслужбы и следователи СБУ собрали достаточные доказательства совершения указанного преступления», — говорится в сообщении.



Местные жители были осуждены по ч.2 ст.110 УК Украины «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».