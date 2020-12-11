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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 декабря

11 декабря 2020, 23:06

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

В течение последних нескольких дней в Донецкой области еще 24 человека умерли от коронавируса. Кроме того, за минувшие сутки на Донетчине выявили 712 заболевших коронавирусом. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 28 389 заболевших COVID-19. Из них 16 519 человек выздоровели, а 566 умерли.

В отдельных районах Донецкой области коронавирус подтвержден у 151 человека. Кроме этого, умерли 8 заболевших ранее, заявили в группировке «ДНР». За все время пандемии формирование подтверждает 12 196 случаев заболевания коронавирусом. Из них 6921 человек выписан, а 1129 умерли.

С 14 декабря студенты всех вузов на подконтрольной группировке «ДНР» территории вернутся к очной форме обучения. «ДНР» ввела дистанционное обучение в вузах с 28 сентября из-за ситуации с коронавирусом. С 16 ноября студенты 1-3 курсов вернулись на очное обучение, при этом студенты старших курсов очной формы обучения, а также все студенты заочной формы продолжили обучение в дистанционном формате.

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 179 случаев СОVID-19. В результате осложнений умерли пятеро пациентов. По состоянию на 11 декабря, диагноз коронавирус подтвержден у 7615 человек. Из них выздоровели — 5557, умерли 202 пациента.

В отдельных районах Луганской области за сутки положительные результаты на COVID-19 получили 11 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР». От осложнений умер один человек. Группировка не приводит географию новых выявленных случаев или другие подробности. С начала пандемии «ЛНР» признала 1865 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 1623 человека выздоровели, 155 — умерли.

Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

Политика

Прокурор Международного криминального суда в Гааге Фату Бесуда заявила о завершении предварительной экспертизы по ситуации в Украине и о наличии оснований полагать, что на Донбассе были совершены преступления против человечности.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров стран «нормандского формата».

Общество

Министерство иностранных дел анонсировало информационную кампанию для закрытия тюрьмы боевиков группировки «ДНР», расположенной на территории завода «Изоляция» в Донецке.

Офис генпрокурора зафиксировал более 20 тысяч уголовных преступлений, связанных с войной на Донбассе в течение вооруженного конфликта. Расследования проводятся в более чем 5 тысячах производств.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в плену на оккупированных территориях Донбасса сейчас находится 241 гражданин Украины.

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