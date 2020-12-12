Пятый день подряд в Украине число выздоровевших от COVID-19 превышает число заболевших

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию выявили еще у 12 811 человек. Кроме этого, 13 653 человека выздоровели, 243 — умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Среди новых заболевших — 593 ребенка и 572 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализирован 3 001 человек.



Большинство выявленных случаев зарегистрировано в Киеве (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.



Таким образом с начала пандемии в стране зафиксировано 885 039 случаев заболевания COVID-19, из которых 494 001 человек выздоровел, 14 998 — умерли. Продолжают болеть 376 040 человек, что на 1 085 меньше, чем днем ранее.