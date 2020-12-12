«ЛНР»: Три человека заболели, один умер от COVID-19 за сутки

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у трех человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, от осложнений вследствие COVID-19 умер один человек.



Группировка не приводит географию новых выявленных случаев или другие подробности.



С начала пандемии «ЛНР» признает 1868 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Из них 1627 человек выздоровели, 156 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию выявили еще у 12 811 человек. Кроме этого, 13 653 человека выздоровели, 243 — умерли.