«ДНР» заявила про 205 новых случаев COVID-19 и 8 смертей

В отдельных районах Донецкой области подтверждено 205 случаев заболевания COVID-19 и 8 смертей за сутки. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Подробности не сообщаются.



С начала пандемии «ДНР» признает 12 401 случай COVID-19, из которых 7273 человека выздоровели, летальных случаев — 1137.



Кроме этого, согласно сообщению, за сутки выявлено 105 случаев пневмоний, из них госпитализирован 71 человек. Всего на лечении 1626 пациентов с пневмониями, из них 550 на кислородной поддержке.



Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию выявили еще у 12 811 человек. Кроме этого, 13 653 человека выздоровели, 243 — умерли.