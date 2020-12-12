Боевики стреляли на Донбассе: ранены двое военных

Двое военнослужащих Объединенных сил получили легкие ранения в результате обстрела боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Боевики стреляли из стрелкового оружия, отметили в штабе. Вследствие рикошета пуль двое военнослужащих получили легкие ранения.
«Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное», — говорится в сообщении.
Где имел место обстрел не уточняется.
О нарушении режима прекращения огня боевиками уведомлены представители миссии ОБСЕ.