Боевики стреляли на Донбассе: ранены двое военных

Двое военнослужащих Объединенных сил получили легкие ранения в результате обстрела боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Боевики стреляли из стрелкового оружия, отметили в штабе. Вследствие рикошета пуль двое военнослужащих получили легкие ранения.



«Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное», — говорится в сообщении.



Где имел место обстрел не уточняется.



О нарушении режима прекращения огня боевиками уведомлены представители миссии ОБСЕ.