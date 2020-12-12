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В ВСУ — новый летальный случай от СOVID-19. Еще 183 человека заболели

12 декабря 2020, 15:16

В ВСУ — новый летальный случай от СOVID-19. Еще 183 человека заболели

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждено 183 новых случая заболевания COVID-19, а также один летальный случай. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

Из новых случаев заболевания госпитализированы 39 человек. Еще 144 заболевших лечатся дома под наблюдением медслужбы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Кроме этого, в рядах ВСУ произошел 32-летальный случай. Военнослужащий находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

«По имеющейся информации, больной имел сопутствующие хронические заболевания. Выражаем соболезнования близким и родным», — сказано в сообщении.

По состоянию на 12 декабря в ВСУ болеют 3 188 человек. За время пандемии выздоровели 8 787 человек. На изоляции находится 494 человека.

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию выявили еще у 12 811 человек. Кроме этого, 13 653 человека выздоровели, 243 — умерли.

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