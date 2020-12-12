На Донетчине — еще 642 больных COVID-19, 26 пациентов умерли

Еще 26 жителей Донецкой области скончались вследствие осложнений из-за COVID-19 в течение последних нескольких дней. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 16 летальных случаев произошло в Мариупольской ОТГ, 3 — в Славянской ОТГ, 2 — в Дружковской ОТГ, по 1 — в Краматорской, Константиновской, Кураховской, Новогродовской и Бахмутской ОТГ.



За прошедшие сутки зафиксировано 642 больных, среди которых 37 детей.



Таким образом, с начала пандемии на подконтрольной властям части области подтверждено 29 031 случай COVID-19, из которых 16 519 человек выздоровели, 592 — умерли.