Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донетчине — еще 642 больных COVID-19, 26 пациентов умерли

12 декабря 2020, 17:40

На Донетчине — еще 642 больных COVID-19, 26 пациентов умерли

Еще 26 жителей Донецкой области скончались вследствие осложнений из-за COVID-19 в течение последних нескольких дней. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Так, 16 летальных случаев произошло в Мариупольской ОТГ, 3 — в Славянской ОТГ, 2 — в Дружковской ОТГ, по 1 — в Краматорской, Константиновской, Кураховской, Новогродовской и Бахмутской ОТГ.

За прошедшие сутки зафиксировано 642 больных, среди которых 37 детей.

Таким образом, с начала пандемии на подконтрольной властям части области подтверждено 29 031 случай COVID-19, из которых 16 519 человек выздоровели, 592 — умерли.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:30
Россию накажут отключением SWIFT? Что делать с «Л-ДНР» в украинском эфире? ►
14:01
Боевики в понедельник возобновят пропуск через КПВВ под Донецком
10:55
«ДНР» заявила про 205 новых случаев COVID-19 и 8 смертей
09:21
«ЛНР»: Три человека заболели, один умер от COVID-19 за сутки
23:06
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 11 декабря
11:41
«ДНР» разрешила студентам вернуться на учебу в вузы с 14 декабря
10:41
МИД начал кампанию по закрытию тюрьмы «Изоляция» в Донецке, где боевики пытают пленных
10:02
«ДНР»: 151 заболевший и 8 умерших от коронавируса за сутки
09:02
«ЛНР» зафиксировала 11 заболевших и одну смерть от COVID-19
13:24
Боевики ограничивали передвижение наблюдателей ОБСЕ на Донетчине
10:10
«ДНР» возобновит работу КПВВ под Донецком 11 декабря
09:47
«ДНР»: Почти 200 новых случаев COVID-19 и 10 смертей
все новости
21:30
Россию накажут отключением SWIFT? Что делать с «Л-ДНР» в украинском эфире? ►
17:40
На Донетчине — еще 642 больных COVID-19, 26 пациентов умерли
17:04
Четверо жителей Луганщины умерли от COVID-19 за сутки
16:20
Оборонный бюджет США включает $250 млн военной помощи Украине
15:16
В ВСУ — новый летальный случай от СOVID-19. Еще 183 человека заболели
14:01
Боевики в понедельник возобновят пропуск через КПВВ под Донецком
13:39
Боевики стреляли на Донбассе: ранены двое военных
12:02
Данилов озвучил, при каких условиях Украина перейдет к «Плану Б» по Донбассу
10:55
«ДНР» заявила про 205 новых случаев COVID-19 и 8 смертей
09:21
«ЛНР»: Три человека заболели, один умер от COVID-19 за сутки
09:09
Боевики трижды обстреляли позиции ООС. Без потерь
08:45
Пятый день подряд в Украине число выздоровевших от COVID-19 превышает число заболевших
все новости
ВИДЕО
Россию накажут отключением SWIFT? Что делать с «Л-ДНР» в украинском эфире? ►
12 декабря, 21:30
Почему прифронтовой Донбасс оставили без выборов? Спор на «Линии соприкосновения» ►
11 декабря, 16:00
В Мариуполе неизвестный захватил заложников в банке и угрожал взрывчаткой
10 декабря, 15:24

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция