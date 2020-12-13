Боевики вновь нарушили перемирие: ранены двое военнослужащих

Двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны боевиков на Донбассе за прошедшие сутки, 12 декабря. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Украинская сторона зафиксировала 6 случаев нарушения режима «тишины». Боевики обстреливали позиции ОС вблизи Верхнеторецкого и Золотого-4 из стрелкового оружия.



«Вследствие выстрелов двое наших воинов получили легкие ранения у Золотого. Военным оперативно оказана первая медицинская помощь и они эвакуированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.



Из гранатометов различных систем боевики открывали огонь по позициям ОС вблизи Луганского, Водяного и Марьинки, а в районе Новоалександровки — из стрелкового оружия.



«Такие дерзкие действия противника подразделения Объединенных сил не оставили без внимания и открыли огонь», — добавили в штабе.



О нарушении режима прекращения огня боевиками сообщено представителям ОБСЕ.