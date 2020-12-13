Стефанишина о решении Гаагского суда расследовать военные преступления в Украине: Вина РФ фактически признана

Готовность Международного уголовного суда в Гааге начать полноценное расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе свидетельствует о признании роли России в событиях в Украине. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.



«Решение о начале расследования — это окончание первого периода подготовки к началу, это уже фактически признание роли России в совершении на территории Украины преступлений против человечности. В дальнейшем расследование будет идти не быстро, но поэтапно, процессуально. У нас никаких опасений нет. Но очевидно, что Россия будет использовать все возможные инструменты, в частности гибридные, для саботажа этого процесса», — заявила Стефанишина.



На вопрос, сколько лет уйдет на расследование дела, вице-премьер ответила:



«Больше чем достаточно доказательств агрессии России сегодня есть. Я думаю, ни один процесс, в частности относительно Украины, не может быть скоротечным в Международном уголовном суде. Некоторые дела рассматривались десятилетиями. Надеюсь, для Украины это будет более короткий период».



Ранее Международный уголовный суд в Гааге заявил о готовности начать полноценное расследование военных преступлений и преступлений против человечности в Крыму и на Донбассе. В суде отметили, что события в Украине попадают под их юрисдикцию.