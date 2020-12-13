«ДНР» заявила о 120 заболевших и 11 умерших от COVID-19

Еще 120 человек заболели коронавирусной болезнью в отдельных районах Донецкой области, утверждают в «минздраве» группировки «ДНР».



Кроме этого, умерли 11 ранее заболевших.



По состоянию на 13 декабря «ДНР» признает 12 525 случаев COVID-19, из которых 7275 человек выздоровели, летальных случаев — 1148.



За сутки также выявлено 87 случаев пневмоний, из которых госпитализированы 60 человек. Всего, как заявляют в «ДНР», на лечении 1686 пациентов с пневмониями, из них 563 на кислородной поддержке.

Официальных данных о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях нет.



За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 9 176 новых случаев заболевания COVID-19.