В ВСУ — 108 новых случаев COVID-19. Из них 12 — на Донетчине

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 108 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает Командование медсил ВСУ.



В учреждения здравоохранения госпитализированы 17 человек, из них шестеро — в 66-й мобильный военный госпиталь в Покровске.



Остальные лечатся дома под наблюдением врачей. На территории Донецкой области таких шестеро военнослужащих.



Состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.



По состоянию на 13 декабря коронавирусом в ВСУ болеет 3263 человека. Всего за время пандемии выздоровели 8820 человек, летальных случаев — 32.



На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 492 человека.

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 9 176 новых случаев заболевания COVID-19.