Еще 367 жителей Донетчины заразились COVID-19

За прошедшие сутки, 12 декабря, еще 367 человек получили положительные результаты на COVID-19 на подконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



Так, 105 случаев зарегистрировано в Мариупольской ОТГ, 57 — в Краматорской ОТГ, 36 — в Светлодарской ОТГ, 32 — в Славянской ОТГ, 29 — в Великоновоселковской ОТГ, 16 — в Дружковской ОТГ, по — 14 в Константиновской и Марьинской ОТГ, 12 — в Мирненской ОТГ, 9 — в Торецкой ОТГ, по 8 — в Северской и Угледарской ОТГ, 5 — в Волновахской ОТГ, по 3 — в Селидовской и Добропольской ОТГ,

— по 2 — в Сартанской, Кураховской, Комарской, Старомилиновской и Лиманской ОТГ, по — 1 в Часовоярской, Звановской, Ольгинской, Николаевской, Черкасской и Андреевской ОТГ.



Среди заболевших — 24 ребенка.



Всего с начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории зафиксировано 29 398 случаев COVID-19, из которых выписаны 19 263 человека, умерли — 592.

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 9 176 новых случаев заболевания COVID-19.