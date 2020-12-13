Коронавирус на Луганщине: 184 заболевших и трое умерших за сутки

В Луганской области подтверждено 184 новых случая заболевания COVID-19. От осложнений умерли еще три человека, сообщили в Луганской облгосадминистрации.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 47, Рубежное — 28, Северодонецк — 52, Кормянский район — 3, Марковский — 2, Новоайдарский — 4, Новопсковский — 1, Попаснянский — 2, Сватовский — 9, Станично-Луганский — 6, Старобельский — 14, Троицкий — 16.



Вследствие осложнений умерли 68-летний мужчина и 38-летняя женщина из Лисичанска, а также 69-летняя женщина из Новоайдарского района.



За все время исследований в области без учета неподконтрольной территории COVID-19 выявлен у 7889 человек. Из них выздоровели 5672человека, 209 — умерли.

За прошедшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 9 176 новых случаев заболевания COVID-19.