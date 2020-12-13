Боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток

С начала текущих суток, 13 декабря, украинская сторона зафиксировала 5 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Боевики стреляли вблизи Пивденного из минометов 82-го калибра, а вблизи Водяного Волновахского района — из гранатометов различных систем. В районе Водяного Ясиноватского района боевики задействовали против украинских военных автоматические станковые гранатометы.



«Провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет», — говорится в сообщении.



О нарушении режима прекращения огня уведомлены представители ОБСЕ.