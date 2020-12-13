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Главные новости Донбасса за неделю

13 декабря 2020, 22:04

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 29 398 случаев COVID-19 (19 263 человека выздоровели, а 592 умерли). За неделю выявлен 3851 случай заболевания и 83 летальных случая.

Группировка «ДНР» подтверждает 12 525 случая заболевания COVID-19 (7275 человек выздоровели, 1148 — умерли). В течение недели зафиксировано 998 заболевших и 58 летальных случаев.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 7889 человек, из них 5672 человека выздоровели, 209 — умерли. За неделю — 862 заболевших и 23 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 1888 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1634 человека выздоровели, 156 — умерли). За неделю — 45 новых случаев COVID-19 и 6 случаев смерти.

Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021 года, с локдауном в период с 8 по 24 января включительно.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков на Донбассе, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц, заявил президент Владимир Зеленский.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Владимир Зеленский решил продолжить переговоры с президентом России Владимиром Путиным и не переходить к анонсированному «плану Б» по Донбассу, потому что за год такая стратегия дала результат.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил о невозможности ведения переговоров с представителями ОРДЛО от «Л/ДНР», пока они подвластны «другим силам».

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что Россия подтвердила желание провести встречу на уровне политических советников лидеров стран «нормандского формата».

Права человека

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что в плену боевиков находится 241 гражданин Украины.

Международный комитет Красного Креста продолжает конфиденциальные переговоры с представителями «ДНР/ЛНР» для получения доступа к удерживаемым лицам.

Общество

Обвиняемый по делу о сбитом самолете Ил-76 Виктор Назаров оспорил приговор суда о семи годах заключения. Свою вину в крушении самолета и гибели 40 военнослужащих и 9 членов экипажа генерал-майор отрицает.

Боевые действия

В результате обстрелов со стороны боевиков в течение недели ранения получили двое военнослужащих.

Дайджест ТВ-еженедельников о Донбассе

«Донбасс сегодня»: Новое санкционное предложение Киева: отключить Россию от платежной системы SWIFT. Пойдет ли на это Запад? // Жители Донбасса требуют компенсаций от государства за то, что их не пропускали через КПВВ во время весеннего локдауна. Одна женщина уже выиграла суд // Свобода слова или угроза национальной безопасности? Как расценивать появление в эфирах украинских телеканалов представителей группировок «Л-ДНР»?

«Донбасс Реалии»: Почему командование ВСУ сокращает военные части? // Как живут в Марьинке и Красногоровке — городах вблизи Донецка? // Что случилось в Донецке и Луганске в 2020?

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