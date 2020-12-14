Штаб: Украинские военные на Донбассе открыли огонь в ответ на обстрелы боевиков

За минувшие сутки, 13 декабря, пророссийские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные открывали огонь в ответ.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что боевики трижды открывали неприцельный огонь по украинским позициям вблизи населенного пункта Пивденное. Утром применились минометы 82-го калибра, а в вечернее время — гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По данным штаба, возле Катериновки боевики «провоцировали» военных из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.



Неподалеку населенного пункта Водяное, что возле Донецка, украинской стороной отмечена вражеская огневая активность из автоматических станковых гранатометов. А вблизи Водяного, что на приморском направлении, боевики трижды нарушали режим прекращения огня и «провоцировали» военных из гранатометов различных систем. В районе Гнутово незаконные вооруженные формирования вели огонь в направлении украинских позиций из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В штабе подчеркнули, что на огневые провокации противника украинские подразделения «дали адекватный ответ». Боевых потерь и ранений с украинской стороны нет.



В свою очередь группировка «ЛНР» заявила про обстрел района поселка Молодежное из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9, автоматического станкового гранатомета АГС-17 и стрелкового оружия.



Боевики «ДНР» про обстрелы не сообщали.



С начала текущих суток, 14 декабря, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, добавили в штабе ООС.



С 27 июля до 11 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 3 617 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 1 634 взрыва, 117 пролетевших неопределенных боеприпасов, 51 вспышку дульного пламени и 41 осветительную ракету, а также 1 774 очереди и выстрела.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.