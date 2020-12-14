За минувшие сутки, 13 декабря, в Украине выявили 6451 случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, за отчетный период выздоровели 5154 человека, а умерли 93.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 900 666 заболевших коронавирусом. Из них 506 718 пациентов выздоровели, а 15 247 скончались.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 выявлено в Киеве (605), Одесской (584), Киевской (521), Днепропетровской (461) и Запорожской (440) областях.



Вчера сообщалось о 9 176 новых случаях коронавируса в Украине, позавчера было зафиксировано 12 811 новых заболевших; 11 декабря в Украине было 13 514 новых случаев инфицирования, 10 декабря выявили 13 371 новый случай.