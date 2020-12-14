В России найден мертвым боевик «ДНР»

Андрей Чекин. Архивное фото

В Мурино под Санкт-Петербургом был найден мертвым воевавший за группировку «ДНР» местный житель. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».



Телеканал «РЕН ТВ» уточняет, что россиянина звали Андрей Чекин. Правоохранители обнаружили его, когда приехали на вызов недовольных соседей, которые пожаловались на шум. Внутри квартиры Чекина был беспорядок, тело с рассечением на голове находилось на полу, а ноги — на диване. Причины его смерти пока неизвестны.



Соседи рассказали «РЕН ТВ», что перед смертью Чекин устроил дебош. По их словам, мужчина часто вел себя неадекватно, громко слушал музыку и громко разговаривал. Накануне он вернулся домой и громко стал стучать в собственную дверь.



«Мы не знаем, что он принимал, у него не первый раз такое. Он сам с собой разговаривает, все крушит, не очень вменяемый. В первый раз он вышел с молотком. Исчезал на неделю-две. Вчера приходила девушка с 12-го этажа, он орал. Не реагировал, дергал за ручку двери, не отвечал, что с ним случилось. Голоса менял. Был один раз, когда он кидался на дверь и что-то говорил, как будто кого-то бьет, а там никого нет», — заявили молодые люди, проживающие в соседней с Чекиным квартире.



В 2014-15 годах россиянин Андрей Чекин воевал на Донбассе в составе разведроты «ДНР».