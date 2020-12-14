Коронавирус в Донецкой области: 21 смерть и 262 заболевших за сутки

В Донецкой области зарегистрировали еще 21 смерть, вызванную коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что 19 смертей зафиксировано в Мариупольской ОТГ, а по одной в Дружковской и Краматорской ОТГ.



За минувшие сутки, 13 декабря, на Донетчине выявили 262 заболевших COVID-19:



— 93 в Мариупольской ОТГ;

— 34 в Краматорской ОТГ;

— 21 в Волновахской ОТГ;

— 15 в Константиновской ОТГ;

— 14 в Марьинской ОТГ;

— по 10 в Бахмутской, Мангушской и Мирненской ОТГ;

— 9 в Покровской ОТГ;

— 8 в Великоновоселковской ОТГ;

— 7 в Угледарской ОТГ;

— по 6 в Никольской и Комарской ОТГ;

— по 5 в Кураховской и Авдеевской ОТГ;

— 4 в Кальчицкой ОТГ;

— 3 в Ольгинской ОТГ;

— по 1 в Сартанской и Светлодарской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус подтвержден у 29660 человек. Из них 19253 пациента выздоровели, а 613 умерли.

За минувшие сутки в Украине выявили 6451 случай заболевания коронавирусом. Всего в стране зарегистрировано 900 666 заболевших коронавирусом, из которых 506 718 пациентов выздоровели, а 15 247 скончались.