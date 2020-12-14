В Вооруженных силах за сутки зафиксировали еще 20 случаев заболевания COVID-19

За сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 20 новых случаев заболевания COVID-19, в общем болеют 3264 человека. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.



Указывается, что из них один работник ВС Украины госпитализирован в Житомирский военный госпиталь. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 19 человек.



Всего за время пандемии выздоровели — 8839 человек, летальных исходов — 32.



Отмечается, что на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 404 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 164 человека.