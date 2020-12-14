Рада собирается продлить закон об «особом статусе» Донбасса 15 декабря

Во вторник, 15 декабря, Верховная Рада рассмотрит вопрос продления на год действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



Об этом сообщили спикер парламента Дмитрий Разумков и первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко во время согласительного совета глав фракций и комитетов парламента.



«Просим коллег, чтобы мы оперативно приняли в целом этот законопроект. Он важен для продолжения мирного процесса», — отметил Корниенко.



Соответсвующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде на прошлой неделе.

Закон об «особом статусе» Донбасса парламент принял в сентябре 2014 году и с тех пор несколько раз продлевал его действие. При этом закон не вступает в силу, так как в нем прописаны нормы, которые предполагают, что это произойдет после вывода всех незаконных вооруженных формирований и проведения местных выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству.



В предыдущий раз закон об «особом статусе» Донбасса был продлен 12 декабря 2019 года.