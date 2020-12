«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/6 финала плей-офф Лиги Европы. В частности, своих соперников узнали донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо», которые представят Украину на этой стадии турнира.



«Шахтеру» достался израильский «Маккаби». «Динамо» встретится с бельгийским «Брюгге».



Первые матчи 1/16 финала пройдут 18 февраля, ответные — 25 февраля. «Шахтер» сначала сыграет в гостях, а «Динамо» — дома.

