«ДНР» не будет вводить жесткий карантин на новогодние праздники

Группировка «ДНР» не будет вводить жесткие карантинные ограничения на период новогодних праздников. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».



Он добавил, что планируется отмена комендантского часа на праздники.



Вместе с тем Пушилин не исключил, что это приведет к определенному росту заболеваемости коронавирусом. «Мы должны быть готовы к любому развитию ситуации», — подчеркнул он.



По его словам, в последний месяц ситуация с заболеваемостью стабилизировалось, что позволило снизить количество больниц, которые госпитализируют пациентов с коронавирусом, с 39 до 28.



Также Пушилин допустил, что первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в Донецк до конца текущего года.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, в Донецке анонсируют развлекательную программу на центральной площади города.