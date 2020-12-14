В Луганской области за минувшие сутки выявили 40 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 40 новых случаев COVID-19. Вследствие осложнений умерла 84-летняя женщина из города Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



18 новых случаев заболевания выявили в Сватовском районе, восемь в Попаснянском, шесть в Троицком, пять в Рубежном, два в Лисичанске, один в Северодонецке.



За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 7929 человек. Из них выздоровели — 5673, лечатся — 2046, умерли 210 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 — 22,1%.