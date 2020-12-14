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Обмен между Украиной и «ЛДНР». Что известно ►

14 декабря 2020, 17:23

Обмен между Украиной и «ЛДНР». Что известно ►

Договориться о новом обмене удерживаемыми лицами в Минской трехсторонней контактной группе пытаются практически год, после того как во время «нормандской встречи» стороны пришли к единому мнению, что обмен между Украиной и группировками «ЛДНР» необходимо провести до конца 2020 года.

Но на минувшей неделе появилась информация, что в эти сроки обмен не состоится. И похоже люди так и не вернуться домой к новому году.

По словам главы украинской делегации на переговорах по Донбассу, Леонида Кравчука, дело в позиции российской стороны, которая блокирует гуманитарный блок политическим.

Подробнее — в сюжете журналистов «Новостей Донбасса».

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