Обмен между Украиной и «ЛДНР». Что известно ►

Договориться о новом обмене удерживаемыми лицами в Минской трехсторонней контактной группе пытаются практически год, после того как во время «нормандской встречи» стороны пришли к единому мнению, что обмен между Украиной и группировками «ЛДНР» необходимо провести до конца 2020 года.



Но на минувшей неделе появилась информация, что в эти сроки обмен не состоится. И похоже люди так и не вернуться домой к новому году.



По словам главы украинской делегации на переговорах по Донбассу, Леонида Кравчука, дело в позиции российской стороны, которая блокирует гуманитарный блок политическим.



Подробнее — в сюжете журналистов «Новостей Донбасса».