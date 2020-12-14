МИД: Из-за агрессии России против Украины погибли более 14 тысяч человек

Более 14 тысяч человек погибли в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, почти 40 тысяч получили ранения, а более 1,5 млн жителей Крыма и Донбасса стали переселенцами. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины по случаю 46-й годовщины резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Определение агрессии».



«Следствием вооруженной агрессии стало превращение оккупированных Донбасса и Крыма в территорию бесправия, где нарушаются права и свободы человека, осуществляется незаконная паспортизация и принудительное навязывание российского гражданства, где стали обыденностью насилие, пытки, преследования, подавления любого инакомыслия, унижение человеческого достоинства», — говорится в заявлении.



В ведомстве отметили, что Украина рассчитывает на усиление политико-дипломатического давления на Россию.