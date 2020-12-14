На Луганщине задержали мужчину, пытавшегося переползти через границу с РФ

Источник: ГПСУ

В Луганской области с помощью видеонаблюдения выявили нарушителя, который пытался незаконно пересечь границу со стороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



В районе населенного пункта Рассыпное пограничники с помощью комплекса видеонаблюдения увидели, как мужчина преодолевал противотанковый ров в обход пунктов пропуска. На направление нарушителя направилась группа реагирования.



Задержанным оказался 65-летний местный житель.



В отношении него составлен административный протокол по ст. 204-1 КУоАП. Меру наказания выберет суд.



В комментарии «Украинской правде» пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что мужчина долгое время находился и проживал в России, и таким образом решил вернуться назад.