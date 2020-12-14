В украинской делегации озвучили темы завтрашнего заседания ТКГ

В украинской делегации назвали темы, которые предлагают рассмотреть на очередном заседании Трехсторонней контактной группы 15-16 декабря:
15 декабря запланировано заседание подгрупп ТКГ, а 16-го — общее заседание Трехсторонней контактной группы.
На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков на Донбассе, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.
По данным омбудсвумен Людмилы Денисовой, в плену боевиков находится 241 гражданин Украины.
В то же время, Международный комитет Красного Креста продолжает конфиденциальные переговоры с представителями «ДНР/ЛНР» для получения доступа к удерживаемым лицам.