В украинской делегации озвучили темы завтрашнего заседания ТКГ

В украинской делегации назвали темы, которые предлагают рассмотреть на очередном заседании Трехсторонней контактной группы 15-16 декабря:

освобождение удерживаемых лиц;

разблокировка российской стороной работы КПВВ;

финализация договоренности одевятнадцати участках для разминирования;

финализация договоренности очетырех новых участках разведения;ф

обеспечение свободного ибеспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, а международных гуманитарных организаций — к удерживаемым лицам.

15 декабря запланировано заседание подгрупп ТКГ, а 16-го — общее заседание Трехсторонней контактной группы.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск и разминирования новых участков на Донбассе, а также к очередному раунду взаимного освобождения удерживаемых лиц.



По данным омбудсвумен Людмилы Денисовой, в плену боевиков находится 241 гражданин Украины.



В то же время, Международный комитет Красного Креста продолжает конфиденциальные переговоры с представителями «ДНР/ЛНР» для получения доступа к удерживаемым лицам.