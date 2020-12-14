«ДНР» исключила одну из версий аварии на шахте в Донецке, в которой погибли 4 горняка

Группировка «ДНР» рассматривает две причины аварии на шахте им. Скочинского в Донецке, в результате которой погибли четверо горняков. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.



«Комиссия ДНР» по расследованию трагедии исключила одну из версий происшествия — неисправность электрооборудования.



Основные версии на сегодня — самовозгорание угля или взрывные работы. В группировке еще не установили виновных лиц, а также то, были ли нарушены правила безопасности.

Утром 17 ноября на шахте имени Скочинского произошел пожар. На момент происшествия под землей находились 26 рабочих, 22 из них были эвакуированы.



Четверо горняков пропали без вести. Установить их местонахождение не удавалось почти трое суток. Поисковые работы временно приостановили из-за угрозы взрыва газа в выработках. Вечером 19 ноября поисковая операция была возобновлена.



21 ноября спасатели обнаружили тело четвертого горняка.