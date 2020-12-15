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Штаб ООС: Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

15 декабря 2020, 07:51

Штаб ООС: Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня

За минувшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия. Все огневые провокации противника не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали», — говорится в сообщении.

С начала текущих суток в штабе зафиксировали один случай нарушения режима тишины. Боевики открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки.

«Провокация противника не имела угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали», — подытожили в штабе ООС.

Отмечается, что боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Группировка «ДНР» заявила, что в понедельник был обстрелян поселок шахты 6/7 на окраине Горловки. Боевики «ЛНР» рассказали про обстрел своих позиций в районе Золотого-5.

C 27 июля до вечера 13 декабря Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 3 662 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. В том числе 1 672 взрыва, 118 пролетевших неопределенных боеприпасов, 51 вспышку дульного пламени, 41 осветительную ракету, 1 780 очередей и выстрелов.

Режим полного прекращения огня на Донбассе формально действует с 27 июля. За это время обстрелы полностью не прекратились, но их количество значительно уменьшилось.

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