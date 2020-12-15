Коронавирус в Донецкой области: 402 заболевших и 9 смертей за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировали 9 умерших от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Уточняется, что умерли два жителя Марьинской ОТГ и по одному человеку в Сартанской, Мангушской, Никольской, Угледарской, Покровской, Мирноградской, Краматорской ОТГ.



Кроме того, за день выявлено 402 больных коронавирусом:

— 295 в Мариупольской ОТГ;

— 62 в Краматорской ОТГ;

— 9 в Никольской ОТГ;

— 8 в Константиновской ОТГ;

— 7 в Лиманской ОТГ;

— 6 в Бахмутской ОТГ;

— по 3 в Дружкисской и Мангушской ОТГ;

— по 2 в Сартанской, Славянской и Покровской ОТГ;

— по 1 в Светлодарской, Великоновоселковской и Очеретинской ОТГ.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 30 062 заболевших COVID-19. Из них 19 263 человека выздоровели, а 622 умерли. Продолжают лечение 10 177 человек.