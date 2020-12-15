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Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах президента США

15 декабря 2020, 09:20

Коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на выборах президента США

Коллегия выборщиков большинством голосов утвердила кандидата от Демократической партии Джо Байдена победителем выборов президента США. Об этом сообщает CNN.

По итогам голосования во всех штатах Байден получил 306 голосов выборщиков, а его оппонент, действующий президент США Дональд Трамп — 232.

Ожидается, что к 23 декабря бюллетени с голосами выборщиков поступят в Вашингтон. 6 января 2021 года голоса подсчитают на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США. 20 января состоится инаугурация избранного президента.

О победе Джо Байдена американские СМИ сообщили еще 7 ноября, опираясь на прогнозы того, сколько голосов получат кандидаты от коллегии выборщиков.

С тех пор Байдена уже поздравили некоторые зарубежные лидеры, в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

После дня выборов 3 ноября Дональд Трамп не признал результаты голосования и попытался их оспорить в судах. Его юристы подали множество исков с требованием пересчитать голоса или отменить результаты. Суды удовлетворили лишь несколько из них — это не оказало значимого влияния на итоги выборов.

Позже Трамп заявил о готовности покинуть Белый дом, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.

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