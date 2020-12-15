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«ДНР»: 160 новых случаев коронавируса и 12 смертей

15 декабря 2020, 09:21

«ДНР»: 160 новых случаев коронавируса и 12 смертей

За минувшие сутки «минздрав ДНР» зарегистрировал 160 новых случаев заражения коронавирусом. А также 12 летальных случаев.

География заболевания и другие подробности не сообщаются.

В целом, группировка признает 12 685 фактов заражения коронавирусом. Из них на лечении остаются 4024 пациента, 7681 выздоровел, а умерли 1160 человек.

За сутки выявлено 122 случая пневмоний, на 59 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 89. Всего на лечении 1628 пациентов с пневмониями, из них 543 на кислородной поддержке (+28 за сутки).

На подконтрольной Украине части Донецкой области всего выявлено 30 062 заболевших COVID-19. Из них 19 263 человека выздоровели, а 622 умерли.

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