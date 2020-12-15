Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые траншеи и инженерные работы в неподконтрольном правительству районе вблизи Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщается в отчете миссии.



«29 ноября в поле приблизительно в 1,4 км к юго-востоку от ДФС и примерно в 300 м к юго-востоку от автодороги M04 БПЛА СММ малого радиуса действия впервые обнаружил траншею длиной 320 м, которая проходила с севера на юг, соединяя 6 D-образных бетонных сооружений (по оценке, огневых позиций), расположенных на расстоянии около 50 м друг от друга. Все они были развернуты к северо-западу в направлении позиций Вооруженных сил Украины», - говорится в отчете.



Кроме этого, приблизительно в 20 м к востоку от этой траншеи и примерно в 1,5 км к юго-востоку от ДФС тот же БПЛА впервые обнаружил еще одну траншею длиной 50 м, на ее юго-восточном конце находился минометный окоп.



По оценке СММ, обе траншеи принадлежат вооруженным формированиям и не были зафиксированы на снимках от сентября 2020 года.