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ОБСЕ зафиксировала новые укрепления боевиков у ДФС

15 декабря 2020, 11:08

ОБСЕ зафиксировала новые укрепления боевиков у ДФС

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали новые траншеи и инженерные работы в неподконтрольном правительству районе вблизи Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщается в отчете миссии.

«29 ноября в поле приблизительно в 1,4 км к юго-востоку от ДФС и примерно в 300 м к юго-востоку от автодороги M04 БПЛА СММ малого радиуса действия впервые обнаружил траншею длиной 320 м, которая проходила с севера на юг, соединяя 6 D-образных бетонных сооружений (по оценке, огневых позиций), расположенных на расстоянии около 50 м друг от друга. Все они были развернуты к северо-западу в направлении позиций Вооруженных сил Украины», - говорится в отчете.

Кроме этого, приблизительно в 20 м к востоку от этой траншеи и примерно в 1,5 км к юго-востоку от ДФС тот же БПЛА впервые обнаружил еще одну траншею длиной 50 м, на ее юго-восточном конце находился минометный окоп.

По оценке СММ, обе траншеи принадлежат вооруженным формированиям и не были зафиксированы на снимках от сентября 2020 года.

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Донецкая фильтровальная станция
Прочее
траншея укрепления

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