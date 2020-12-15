ГПСУ: В инженерном обустройстве нуждается еще минимум 1500 км границы с Россией

Как минимум 1500 км границы с Россией нуждаются в инженерном обустройстве. Об этом в интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.



«В Сумской области работа еще не начиналась, сейчас там проводятся поисковые работы. Это 568 км границы. На участке Черниговской области мы обустроили 10% границы, остается еще 250-270 км. В Луганской области сделано 110 км, остается где-то 380 км. Как минимум 1500 км границы с РФ еще нужно инженерно обустроить», — сказал он.



Дейнеко отметил, что в условиях пандемии и дефицита государственного бюджета в Украине Госпогранслужба может частично обустраивать границу своими силами, поскольку у нее есть инженерные подразделения.



«В конце ноября Госпогранслужба получила разрешение на проведение хозяйственной деятельности, мы год работали над этим вопросом. Отныне мы будем сами производить колючую проволоку "Егоза". Закупать её очень дорого... Будем производить колючую проволоку исключительно для своих нужд, речь не идет о возможности реализации», — пояснил Дейнеко.



По его словам, также Госпогранслужба может своими силами, техникой, инженерными подразделениями проводить инженерное обустройство границы: выкапывать противотранспортный ров, обустраивать контрольно-следовую полосу.



«Нам остаются только рокадные дороги... Здесь нам нужна будет помощь. Также есть потребность в строительстве наблюдательных башен. Но мы работаем с нашими партнерами, в том числе стратегическими, и пытаемся получить оборудование, а именно видеокамеры, тепловизоры от них. Поэтому я думаю, что нам удастся значительно снизить стоимость этого проекта», — указал глава Госпогранслужбы.



Дейнеко отметил, что Госпогранслужба получила на инженерное обустройство границы с РФ в 2020 году 400 млн гривен. В то же время проект инженерного обустройства границы с РФ начинался с цифры 4,1 млрд гривен, в дальнейшем был сокращен до 2,5 млрд гривен.



«За все эти годы мы получили 1,7 млрд гривен. И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью "под ключ" участок государственной границы хотя бы в одной области», — добавил он.