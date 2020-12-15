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В ВСУ за сутки выявлены 85 новых случаев COVID-19, один пациент скончался

15 декабря 2020, 12:32

В ВСУ за сутки выявлены 85 новых случаев COVID-19, один пациент скончался

В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки лабораторно подтверждены 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, один из ранее заболевших скончался. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

«Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Новояворовской районной больнице. Несмотря на проведенные лечебные мероприятия, состояние пациента ухудшалось, проведенная интенсивная терапия сожалению положительного результата не дала. По имеющейся информации больной имел сопутствующие хронические заболевания», — говорится в сообщении.

В медицинские учреждения за сутки госпитализированы пятеро человек, еще 80 получают лечение дома под контролем медицинской службы, в том числе 18 военнослужащих и двое работников ВСУ в Киевской области и по 10 военнослужащих во Львовской и Днепропетровской областях.

Всего по состоянию на 15 декабря в ВСУ коронавирусной инфекцией болеют 3193 человека. Выздоровели за период пандемии 8994 человека, летальных случаев — 33. На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 398 человек.

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