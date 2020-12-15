Карантинные восемь тысяч гривен выплатят 735 тысячам предпринимателей

Одноразовую государственную помощь в размере 8 тысяч гривен из-за введения в Украине локдауна в январе 2021 получат почти 735 тысяч предпринимателей. Об этом сообщили в платформе для работы с открытыми данными «Opendatabot».



«734621 украинский предприниматель, который остановил свою работу из-за карантина, сможет получить от государства по 8000 гривен помощи согласно постановлению Кабинета Министров № 1233», — говорится в сообщении.



Государство поддержит предпринимателей, занимающихся розничной торговлей; временным размещения; деятельностью по обеспечению блюдами и напитками; демонстрацией кинофильмов; деятельностью в сфере творчества, искусства и развлечений, спорта, организации отдыха.



Согласно Единому государственному реестру юридических и физических лиц — предпринимателей, бизнес 87% предпринимателей, которые получат госпомощь, связанный с розничной торговлей, 8% — с обеспечением блюдами и напитками, 2% занимаются деятельностью в сфере спорта, организации отдыха и развлечений; менее 1% — деятельностью в сфере творчества, искусства и развлечений, демонстрации кинофильмов.



Всего в Украине зарегистрировано 1,91 млн активных физических лиц — предпринимателей, 38,44% из которых имеют право на пособие из-за локдауна.