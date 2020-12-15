На Луганщине - 58 новых случаев COVID-19. Умерли еще шестеро больных

За минувшие сутки в Луганской области выявили еще 58 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли еще шестеро больных. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



Вследствие осложнений умерли 69-летний мужчина и 74-летняя женщина из города Лисичанск, 68-летняя и 83-летняя женщины из города Рубежное, 73-летний мужчина из Новоайдарского района, 73-летний мужчина из Белокуракинского района.



15 новых случаев инфицирования выявили в Северодонецке, 14 в Рубежном, 12 в Старобельском районе, девять в Лисичанске, три в Новоайдарском, по два в Попаснянском и Кормянском районах, один в Белокуракинском районе.



За все время исследований коронавирус лабораторно подтвержден у 7987 человек. Из них выздоровели – 5814, лечатся – 1957, умерло 216 человек.



Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - 34%.