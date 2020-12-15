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«Укрзализниця» ищет деньги на строительство новой жд-ветки на Луганщину

15 декабря 2020, 15:02

«Укрзализниця» ищет деньги на строительство новой жд-ветки на Луганщину

«Укрзализниця» ищет деньги на строительство новой железнодорожной ветки Кондрашевская — Новая — Лантратовка. Эта ветвь должна соединить северную часть Луганщины с всеукраинской железной дорогой. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает «Суспільне».

«Проект стоит определенных денег, немалых. Есть возможность за счет наших международных партнеров, которые сейчас финансово помогают восстанавливать нам восточный регион. Найдем возможность, в первую очередь финансовую, тогда будем над этим работать. Пока мы запросили от наших коллег из USAID финансирование технико-экономического обоснования, чтобы подготовить проектные документы на строительство этого сообщения», — рассказал Криклий.

По его словам, строить эту ветку планируют не раньше 2022-го года.

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Люди
Владислав Криклий
Организации
Укрзализныця
Места
Луганская область

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