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Минреинтеграции обещает представить экономическую стратегию Донбасса до апреля

15 декабря 2020, 16:49

Минреинтеграции обещает представить экономическую стратегию Донбасса до апреля

Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей будет подана на утверждение Кабинета министров до апреля 2021 года. Об этом сообщил Андрей Мирошниченко, советник вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

Он отметил, что при подготовке документа опирались на международный опы.

«Мы изучили 42 международных кейса о кризисах и как выходили из кризисов на постконфликтных территориях, экологических катастроф и постиндустриальных регионов. К сожалению, мы имеем все три кризиса в Донецком и Луганском регионах», — рассказал Мирошниченко.

По его словам, первый шаг по реализации этой стратегии будет сделан до конца года. Ожидается, что 23 декабря Кабмин утвердит концепцию этой стратегии.

«Мы прекрасно понимаем, какие потери понесла эта территория. Разные цифры, там 150 миллиардов прямых потерь. По подсчетам Венского института международных экономических исследований 21 миллиардов евро нужно на обновление этих территорий. Какие источники: международная помощь? Да, благодарны. Но понятно это не десятки миллиардов. Государственный бюджет сегодня нет этих средств. Поэтому единственный источник — это инвестиции. Мне очень нравится фраза: если мы тратим средства на возобновление инфраструктуры в регион, который не развивается — это потери, а если мы вкладываем средства в инфраструктуру региона, который имеет план развития — это инвестиция. То есть совсем другие подходы. Мы говорим о том, что нам нужно создать условия, чтобы сюда пришел бизнес. Чтобы это бизнес создавал условия для развития громад», — подчеркнул Мирошниченко.

О планах создать стратегию экономического развития глава Минреинтеграции Алексей Резников объявил в начале августа.

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