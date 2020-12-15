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Путин наградил орденом своего представителя в переговорах по Донбассу

15 декабря 2020, 19:03

Путин наградил орденом своего представителя в переговорах по Донбассу

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе, экс-глава МВД РФ Борис Грызлов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении 15 декабря, в 70-й юбилей Грызлова, сообщается на сайте Кремля.

Грызлов награжден «за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса РФ, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса».

Сегодня Грызлов представляет РФ на переговорах Контактной группы по Донбассу, является председателем Верховного совета «Единой России» и председателем совета директоров акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

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