Путин наградил орденом своего представителя в переговорах по Донбассу

Представитель РФ в Трехсторонней контактной группе, экс-глава МВД РФ Борис Грызлов награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении 15 декабря, в 70-й юбилей Грызлова, сообщается на сайте Кремля.



Грызлов награжден «за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса РФ, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса».



Сегодня Грызлов представляет РФ на переговорах Контактной группы по Донбассу, является председателем Верховного совета «Единой России» и председателем совета директоров акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».