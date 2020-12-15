По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 декабря

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки в Донецкой области 9 человек умерли вследствие осложнений от коронавируса. Также было выявлено 402 заболевших. С начала пандемии — 30 062 заболевших COVID-19. Из них 19 263 человека выздоровели, а 622 — умерли.



В Луганской области выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли еще шестеро больных. Всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 7987 человек. Из них выздоровели — 5814, умерли 216 человек.



Группировка «ДНР» заявила о 160 новых случаях COVID-19 и 12 летальных случаях за сутки. Всего группировка признает 12 685 фактов заражения коронавирусом. Из них 7681 пациент выздоровел, 1160 — умерли.





Политика



Верховная Рада продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО до конца 2021 года.



Глава Минреинтеграции Алексей Резников сообщил, что начал переговоры с ГПСУ на тему отмены штрафования за пересечение подконтрольных боевикам пунктов пропуска на границе с РФ.



Общество



«ДНР» не предоставила гарантий безопасности на время проведения ремонта газораспределительной станции в районе Марьинки и Красногоровки, заявил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко. Централизованное газоснабжение отсутствует в этих населенных пунктах почти 6 лет.



«ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники.



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