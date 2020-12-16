Штаб заявил об 11 обстрелах на Донбассе за сутки

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих суток зафиксирован один обстрел. Среди украинских военных никто не пострадал.



Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что больше всего обстрелов было зафиксировано в пригороде Авдеевки, где боевики четыре раза открывали огонь в направлении украинских позиций из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия. Вблизи Опытного и Водяного на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два нарушения прекращения огня было зафиксировано недалеко от Шумов. На этом направлении неоднократно использовались как подствольные, так и автоматические станковые гранатометы, и стрелковое оружие.



В штабе подчеркнули, что обстрелы не имели угрозы для украинских военнослужащих, поэтому они огонь в ответ не открывали.



Сегодня украинская сторона зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня. Вблизи Водяного боевики вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.