В Украине выявили еще 10622 заболевших коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявили 10622 случая инфицирования коронавирусом. При этом 12549 человек выздоровели, а 264 умерли.



Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



За все время пандемии в стране зарегистрировано 919 704 заболевших коронавирусом. Из них 535 417 пациентов выздоровели, а 15 744 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зафиксировано в Киеве (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.



Днем ранее, 15 декабря сообщалось о 8 416 новых заболевших, 14 декабря выявили 6 451 новый случай инфицирования, 13 декабря было зафиксировано 9 176 новых заболевших, 12 декабря сообщалось о 12 811 случаях инфицирования.