Подозреваемому в вымогательстве миллиона долларов Грымчаку смягчили меру пресечения

Бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку изменили меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Мельник со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда от 14 декабря.



Суд постановил Грымчаку являться в суд по первому требованию, сдать загранпаспорт, воздерживаться от общения с другим обвиняемым — братом его супруги Игорем Овдиенко, а также свидетелями и служебными лицами КМДА, Минкультуры, Украинского госинститтуту культурного наследия, сотрудниками «Фирмы «Катран-К».

Справа Гримчака. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 14.12.2020 Гримчаку Ю.М. змінено запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на особисте зобов‘язання. Опубликовано Dmytro Melnyk Вторник, 15 декабря 2020 г.

Грымчака и его экс-помощника подозревают в мошенничестве и вымогательстве неправомерной выгоды в размере 1,1 миллиона долларов. Подозреваемых задержали в августе 2019 года при получении части средств в размере 480 тысяч долларов.



Уголовное производство было открыто в ноябре 2019 года по результатам проверки декларации Грымчака за 2016 год. С 30 января Грымчак находится под домашним арестом.