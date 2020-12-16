«ДНР»: 205 заболевших коронавирусом и 13 смертей за сутки

За минувшие сутки, 15 декабря, в отдельных районах Донецкой области выявили 205 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



Также за отчетный период 13 человек умерли, а 99 выздоровели. За все время пандемии «ДНР» признает 12 890 случаев заболевания коронавирусом. Из них 7780 человек выписаны, а 1173 умерли.



Продолжают лечение 3937 пациентов.



Также за день выявлено 133 случая пневмоний, на 11 больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 102 человека. Всего на лечении находится 1651 пациент с пневмониями, из них 576 на кислородной поддержке (+34 за сутки).

Всего на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус подтвержден у 30 465 человек. Из них 19 263 пациентов выздоровели, а 631 умер.