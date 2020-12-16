Дело «Роттердам+»: НАБУ обвинило Офис генпрокурора в саботаже

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают настаивать на замене прокурора в деле «Роттердам+» и заявляют о саботаже со стороны Офиса генпрокурора в этом вопросе.



Об этом сообщает пресс-служба Бюро по итогам выступления в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики во вторник.



«Следствие уверено, что собрало достаточно доказательств, чтобы доказать, что народу Украины через формулу "Роттердам+" нанесли многомиллиардный вред. И уже суд должен учесть все обстоятельства и принять справедливое решение. Очевидно, что должным образом представить обвинение в суде нынешний прокурор не в состоянии, поскольку он, несмотря на 6 обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть дело, затем — лишил даже шанса на победу в соревновательном процессе, стало бы основой для дальнейшего возмещения ущерба, нанесенного государству», — отмечается в сообщении НАБУ.



Там назвали «вполне естественным» то, что при таких обстоятельствах следствие настаивает на замене прокурора.



«Однако это простое и очевидное с точки зрения здравого смысла решение Офис генерального прокурора саботирует. Поэтому, пользуясь случаем, детективы НАБУ акцентировали внимание народных депутатов на ключевых аргументах следствия и важности изменения прокурора», — пояснили в Бюро.

Формулу «Роттердам+» в Украине начали использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.



В марте 2017 года НАБУ начало расследовать возможный заговор компании ДТЭК и руководства НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) при внедрении формулы «Роттердам+». Убытки от внедрения фомулы следствие оценивает почти в 40 миллиардов гривен.



НАБУ объявило шесть подозрений по делу из-за формулы: четырем чиновникам НКРЭКУ, в частности, тогдашнему главе регулятора Дмитрию Вовку, а также двум топ-менеджерам ДТЭК — Борису Лисовому и Ивану Гелюху. Действия всех шестерых квалифицировали как «злоупотребление служебным положением». Однако, следователи САП частично закрыли дело, сославшись на недостаток доказательств.



Владелец ДТЭК Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.



С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула «Роттердам+», прекратила действие, однако расследование продолжилось, а дело начало слушаться в судах.