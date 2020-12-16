Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Дело «Роттердам+»: НАБУ обвинило Офис генпрокурора в саботаже

16 декабря 2020, 11:23

Дело «Роттердам+»: НАБУ обвинило Офис генпрокурора в саботаже

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают настаивать на замене прокурора в деле «Роттердам+» и заявляют о саботаже со стороны Офиса генпрокурора в этом вопросе.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро по итогам выступления в комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики во вторник.

«Следствие уверено, что собрало достаточно доказательств, чтобы доказать, что народу Украины через формулу "Роттердам+" нанесли многомиллиардный вред. И уже суд должен учесть все обстоятельства и принять справедливое решение. Очевидно, что должным образом представить обвинение в суде нынешний прокурор не в состоянии, поскольку он, несмотря на 6 обоснованных подозрений, на финальной стадии расследования решил закрыть дело, затем — лишил даже шанса на победу в соревновательном процессе, стало бы основой для дальнейшего возмещения ущерба, нанесенного государству», — отмечается в сообщении НАБУ.

Там назвали «вполне естественным» то, что при таких обстоятельствах следствие настаивает на замене прокурора.

«Однако это простое и очевидное с точки зрения здравого смысла решение Офис генерального прокурора саботирует. Поэтому, пользуясь случаем, детективы НАБУ акцентировали внимание народных депутатов на ключевых аргументах следствия и важности изменения прокурора», — пояснили в Бюро.

Формулу «Роттердам+» в Украине начали использовать с апреля 2016 года. Она устанавливает тариф для тепловых электростанций на базе средней цены угля по импортному паритету за последний год. После этого началось повышение цен на электроэнергию — тариф в Украине был привязан к стоимости угля на товарных биржах Нидерландов.

В марте 2017 года НАБУ начало расследовать возможный заговор компании ДТЭК и руководства НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) при внедрении формулы «Роттердам+». Убытки от внедрения фомулы следствие оценивает почти в 40 миллиардов гривен.

НАБУ объявило шесть подозрений по делу из-за формулы: четырем чиновникам НКРЭКУ, в частности, тогдашнему главе регулятора Дмитрию Вовку, а также двум топ-менеджерам ДТЭК — Борису Лисовому и Ивану Гелюху. Действия всех шестерых квалифицировали как «злоупотребление служебным положением». Однако, следователи САП частично закрыли дело, сославшись на недостаток доказательств.

Владелец ДТЭК Ринат Ахметов проходил по делу как свидетель и даже приезжал на допрос в НАБУ.

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула «Роттердам+», прекратила действие, однако расследование продолжилось, а дело начало слушаться в судах.

ТЕГИ

Организации
НАБУ
Прочее
Роттердам+

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:22
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 18 декабря
12:00
Украина открыла сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком
10:24
«ДНР»: 205 заболевших коронавирусом и 13 смертей за сутки
09:05
«ЛНР» сообщила о 9 новых заболевших коронавирусом
22:05
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 декабря
20:16
«ДНР» отменит комендантский час на новогодние праздники
15:48
Гайдай: Из 10 человек, которые едут из Луганска, 7-8 больны COVID-19
15:44
Украина может перестать штрафовать за выезд из ОРДЛО через Россию
11:47
Две женщины травмировались у КПВВ «Станица Луганская». Их забрала скорая
11:08
ОБСЕ зафиксировала новые укрепления боевиков у ДФС
10:11
«ДНР» ожидает новый «гумконвой» из России
09:21
«ДНР»: 160 новых случаев коронавируса и 12 смертей
все новости
13:56
Минреинтеграции: В 2021 году более 300 семей получат компенсации за разрушенное жилье
13:22
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 18 декабря
12:44
Рада лишила депутатского мандата Руслана Требушкина, избранного мэром Покровска
12:00
Украина открыла сервисный центр на КПВВ «Новотроицкое» под Донецком
11:42
Рада уволила Бессараба с должности министра по делам ветеранов
11:23
Дело «Роттердам+»: НАБУ обвинило Офис генпрокурора в саботаже
10:24
«ДНР»: 205 заболевших коронавирусом и 13 смертей за сутки
09:34
Коронавирус в Донецкой области: еще 9 смертей и 403 заболевших
09:13
Подозреваемому в вымогательстве миллиона долларов Грымчаку смягчили меру пресечения
09:05
«ЛНР» сообщила о 9 новых заболевших коронавирусом
08:20
В Украине выявили еще 10622 заболевших коронавирусом
08:12
Штаб заявил об 11 обстрелах на Донбассе за сутки
все новости
ВИДЕО
Обмен между Украиной и «ЛДНР». Что известно ►
14 декабря, 17:23
Донбасс queer. Как борются за права ЛГБТ в регионе ►
14 декабря, 13:17
Дайджест НД: Украина может начать использовать «документы Л-ДНР», закрытие «Изоляции», обмен пленными ►
14 декабря, 09:35

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция